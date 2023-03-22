【Ruby杜拜直擊】掛住香港馬迷 郭能憶離港百感交集

杜拜美丹馬場今日繼續有各地佳駟晨操，包括出戰1800米杜拜草地大賽的香港代表「龍鼓飛揚」，此駒將夥拍郭能爭標。

郭能兩年前離港，返回英國繼續策騎生涯，不過一直都好留意香港賽事，今次能夠策騎香港馬匹出戰杜拜世界盃賽日，Ironman今早在杜拜美丹馬場出席晨課說出不為人知的感受。

郭能表示當日雖然因為不同原因而決定離港，但他一直有留意香港賽事，亦希望回港出戰不同大賽，香港賽馬時刻令人振奮，而且練馬師、馬主和馬迷都好支持他，這些都很令人懷念。離開香港當然百感交集，但他亦有留意香港，亦有與香港的朋友聯絡。

郭能又指，今次能策騎香港代表出戰杜拜大賽感覺良好，而伍鵬志開倉時與他聯絡，當得悉「韋小寶」獲邀出戰阿喬斯短途錦標，他曾向練者索騎，經幕後商量後，決定起用周俊樂出戰，不過他昔日與「龍鼓飛揚」馬主熟落，馬主在英國和香港都有向他提供支持，所以今次能策騎「龍鼓飛揚」也感到振奮，亦希望日後可繼續為對方效力。

郭能形容伍鵬志是勤力，而且做實事的好練馬師，從練首季已派馬遠征，相信可以藉此提升知名度，希望有朝一日可見到對方有更高成就，或是成為冠軍練馬師。

郭能日前已在巴林完成短期客串，連續第2年榮登巴林冠軍騎師殊榮的他，今早為「龍鼓飛揚」在草地快試，廐侶「韋小寶」則由助手考驗。

帶同次子Henry出席晨課的郭能大讚「龍鼓飛揚」狀態好，雖然昔日在港未有騎過此駒，但今日感覺到其狀態很好，亦很享受在杜拜草地跑道出試。郭能認為「龍鼓飛揚」雖然年紀漸長，但到杜拜作賽可帶來新鮮感，而他能再次策騎香港馬感覺良好，他好掛念香港馬迷，亦一直有留意香港賽事，希望將來有機會返香港出戰國際賽等重要大賽日。