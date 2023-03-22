52歲戴圖理誓幫一出成名冧莊世界盃

「一出成名」將於周六力爭蟬聯2000米一級賽杜拜世界盃，除了面對8匹實力強橫的日本代表外，也要克服英國好手「阿爾及爾」的挑戰。「阿爾及爾」已在今年的美丹賽馬嘉年華兩度大勝強手，勇奪兩項二級賽冠軍。

今屆杜拜世界盃的日本參賽馬包括「本初之海」，此駒出道至今上陣25次，上月由吉田豊策騎，角逐全球獎金最豐厚的1800米一級賽沙特盃，起步後利用內檔優勢迅速上前領放，末段力拒衝刺凌厲的「一出成名」，以短距離之先掄元，為日本帶來首個沙特盃冠軍。

52歲的星級騎師戴圖理再為「一出成名」執韁，他談及主策該駒出爭沙特盃一仗時說：「沙特盃的首10名馬匹均可獲得獎金，但在400米處我還以為我們可能甚至不入前10名。『一出成名』不能夠瞬間加速，不過牠鬥心極強，愈跑愈有。」

戴圖理至今已4度揚威杜拜世界盃，包括去年憑「一出成名」奪魁，他表示：「『一出成名』從不欺場，而杜拜的2000米賽事更是牠的首本途程，比沙特阿拉伯的1800米賽事更合發揮。」

「阿爾及爾」今年進步神速，先在1600米二級賽麥通首輪挑戰賽拋離15駒掄元，然後在1900米二級賽麥通次輪挑戰賽克服排外檔起步的不利因素，末段憑凌厲衝刺摘桂。這匹佳駟現已成為主隊的爭標希望，周六將由杜俊誠主轡。