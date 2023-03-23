【賽後報告】龍東傳承金獅大將流鼻血

今晚賽後報告撮要：

第2場：獸醫於賽後立即檢查「善傳香江」，發現該駒右後腿不良於行。

第3場：「龍東傳承」流鼻血。

第4場：「精彩非凡」在配鞍房內煩躁不安，繼而接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。前往起步點時，「精彩非凡」衝出內欄，導致騎師蔡明紹被拋下。抵達起步點後，「精彩非凡」再度接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。「金獅大將」流鼻血。

第5場：「魅力一丁」於開閘時昂首，觸碰閘廂右側及失去平衡。「魅力一丁」其後嚴重失去平衡及失地。被查詢有關「淺草飛」的表現時，潘頓表示，坐騎於早段及中段沿途在領放馬之後走勢暢順，其後於直路上受催策，但反應僅屬一般。他續說，他於接近150米處時試圖將坐騎推進至「精明勇駿」與「勝利才子」之間的空位時，他覺得坐騎未能展步，因此他於接近100米處時在坐騎洩氣之際向下望向坐騎，以確定坐騎是否有不妥。獸醫於賽後立即檢查「淺草飛」，並無發現任何明顯異常之處。「淺草飛」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

被查詢有關「精明勇駿」的顯著進步表現時，練馬師何良表示，「精明勇駿」上仗須在沒有遮擋下走外疊，表現令人失望，其後他選擇讓此駒小休，因為他覺得此駒的競賽意欲不高。他說，「精明勇駿」於是晚賽事中佩戴開縫眼罩上陣，排在好檔起步，並且只須負115磅的輕磅上陣，讓此駒能以中等步速輕鬆領放，而這些均是此駒表現有進的主因。周俊樂（「恐龍仔」）報告，坐騎於陣上發出異常呼吸聲。他也表示對坐騎的動作感到疑慮。獸醫於賽後立即檢查「恐龍仔」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多痰。

第9場：「焦點」於進入跑道時觸碰欄杆，抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。被查詢有關「雪勇神駒」的騎法，尤其是將該駒置於馬群後列的原因時，布文表示，他獲指示讓坐騎自外檔出閘後於早段採取較為留後的跑法，以確保坐騎取得遮擋。他於賽前預期坐騎能佔取中間位置。他續說，坐騎於躍出時開始搶口，因此他選擇約束坐騎以確保牠能取得遮擋，這導致坐騎在馬群之後切入時持續搶口。他說，由於賽事早段的步速偏快，坐騎難以在陣上保持位置。接近600米處時，坐騎在受「宜春輝煌」擠迫之際失地，其後在一段短途程上失去平衡。他續說，坐騎於入直路時得以望空，其後他全力催策坐騎，坐騎開始以勁勢衝刺。他進一步表示，接近50米處時，他須在坐騎迅速上前之際停止催策，以將坐騎移至「金哥兒」的外側，但其後坐騎在「威妙星」之後受困，因而未能被力策至終點。

練馬師沈集成確認所發出的策騎指示，並且告知小組，他於賽前同樣預期「雪勇神駒」能保持居中間位置。他說，鑒於「雪勇神駒」對上兩仗在跟隨領放馬及沿外疊競跑下表現令人失望，他給予騎師的指示是讓此駒今仗於早段留後競跑。他續說，是晚賽事的策騎指示，是嘗試給予「雪勇神駒」機會取得最佳名次。小組考慮了布文及沈集成的證供後，對他們的解釋感到滿意，並對此宗事件作結。