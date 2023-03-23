【Ruby杜拜直擊】現身美丹春風滿面 神仙暢談好眼光！

目前於練馬師榜領先嘅蔡約翰，即使呢輪畀羅富全同姚本輝全力追趕，但佢尋晚跑馬地賽事亦憑「喜駿駒」建功，今季暫時有47場頭馬，仍維持5W領先優勢。不過尋晚拉頭馬時，就唔見蔡約翰喺度，事關佢今朝已經身在杜拜美丹馬場，睇吓周末出戰1200米G1阿喬斯短途錦標嘅「好眼光」備戰情況。

蔡約翰對上一次派馬遠征，已經要數上2018年安排「西方快車」角逐日本安田紀念賽，而佢亦曾讓「好眼光」同主馬「勝眼光」兩度挑戰安田紀念，分別取得第5、6名，佢亦希望「好眼光」可以取得好成績。蔡神仙今朝出席晨課時指出，「好眼光」旅途算順利，適應環境後表現得放鬆，況且呢隻馬已經6歲夠成熟，目前最適合遠征，佢亦相信馬匹狀態會愈來愈好。另外，經尋晚排位抽籤後，「好眼光」抽13檔起步，蔡約翰認為檔位不算差，但佢未睇同場對手，因此仍要視乎步速形勢才能決定點跑，而佢覺得此駒跑法具彈性，應該唔難發揮。

另外，蔡約翰亦提到「好眼光」曾於香港贏1000米直路賽，相信有助適應今次於美丹馬場跑1200米直路賽。