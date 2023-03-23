【蹄聲妙影】公眾席應否畀細路入場？

啱啱跑完打吡，嚟緊星期六晚又有杜拜世界盃賽馬日，少啲銀両都唔夠玩，社交平台自然繼續畀賽馬洗版，老老實實都幾花多眼亂，好多仲係「copy and paste」嘅所謂賽馬帳戶，檢舉就梗，碌到手指都麻痹，依家連住東星對面屋陳師奶嘅6歲仔都知星期三有馬跑，仲話想學影馬，鬼咁啱嘴形，可見賽馬已經夠晒深入民心。

不過，有樣嘢值得商討，隨着呢幾年馬主同練馬師可以帶細路入場感受賽馬氣氛，公眾人士「眼紅」聲音愈嚟愈熾熱，事關佢哋好多既係家長，又係忠實馬迷，同時有份舖草皮，嘉年華又冇搞幾年，每逢跑馬都被逼扔低啲細路，呢瓣值得深思過黃昏馬。其實，外國好多馬場都畀細路入場，日本直情可以全家人舖枱布野餐，杜拜仲開心，咪以為油王嘅國土好有階級觀念，美丹馬場公眾席係完全開放畀細路入場，場內仲成個Mall咁，而且有晒細路配套，東星早幾年喺當地遠征，一去到公眾席就畀班細路圍住，個個爭住話影相，本報記者露比小姐目前身在當地採訪，笑容比東星更甜美嘅佢，唔知星期六又會唔會畀班中東細路圍住呢？

初步提供:

第4場1「生生勝勝」

第9場1「開心寶貝」

■東星