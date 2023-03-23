【Ruby杜拜直擊】老婆陪督操 Pierre想韋小寶跑前5名

伍鵬志(Pierre)從練首季，麾下兩匹高分良駒「韋小寶」以及「龍鼓飛揚」即獲邀參與杜拜世界盃賽日，練者周一(20日)已到杜拜打點，而他過去兩日都忙於處理各樣事情，考驗馬匹過後就急急返檢疫馬房觀察晨操後的狀態。今日伍廐兩駒只做慢工夫，Pierre就安排兩駒由助手主理，並偕太太王麗銀(Silver)齊齊督操。

Pierre今晨接受《東網》馬經訪問，提及兩駒現時狀態。練者說，「龍鼓飛揚」昨日草地快試顯得比較吃力，但經過1晚都完全回復到狀態，而昨日快跳「韋小寶」應付裕如，狀態不錯。

「龍鼓飛揚」將出戰1800米一級賽杜拜草地大賽，雖然抽得15檔起步，但練者表示，郭能指杜拜賽事步速較順，不會在賽事中段突然收慢步速然後待末段衝刺，所以排外檔對馬兒更好，早段都會留後競跑。

至於「韋小寶」狀況，Pierre透露此駒與「龍鼓飛揚」相比，抵埗初期胃口不算太好，但很快都適應過來，近日狀態良好，而郭能曾索騎「韋小寶」，但當時未知「韋小寶」能否入選，而馬匹入選後，馬主傾向起用周俊樂，所以就將帥權交予周俊樂。對於「韋小寶」抽得7檔，練者非常滿意檔位，因為抽中檔起步跑法上可以更機動，都可以跟其他對手競跑，期望「韋小寶」能以頭5名過終點。