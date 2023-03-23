【賽馬以外】仲有無歐洲騎師肯嚟香港？

同文Ruby呢個禮拜去咗杜拜直擊今屆港隊遠征嘅備戰情況，兼且搵到郭能、沈拿呢兩位老朋友傾兩句，筆者都相當開心，事關見到呢兩位歐洲騎師笑容滿面，應該生活得唔錯啩，筆者亦覺得對佢兩個嚟講，離開的確比留低更好。

唔少馬迷覺得郭能、沈拿算係敗走香江，但據筆者了解，郭能嘅情況有啲唔同，即使最終冇發生佢畀競賽小組重罰停賽嗰件事，佢當時已經考慮緊係咪要離開香港返回英國，所以就算最後牌照委員會畀佢申請牌照，佢都係唔申請疊埋心水走人，但只要留意佢嘅社交平台，就知佢依然好關注香港馬圈嘅一舉一動，亦周不時發表自己意見。反而沈拿就一直好想重返香港馬圈，或者佢對上次離開嘅方式感到無奈啩，佢不嬲係極有鬥志嘅人，只係以筆者嘅認知，佢能夠再獲發牌嘅機會唔太大。不過，呢輪筆者專欄講嘅嘢都燈燈地，睇吓可唔以幫佢重返香江啦。

現今香港馬圈由澳洲人主導，係大部分人嘅既定印象，但依家其實只得潘頓、布文及嘉里3位澳洲騎師，當然筆者明白前面兩位嘅影響力，而巴西籍都有蘇兆輝、馬雅同埋波健士3個。咁歐洲騎師呢？就係巴度、賀銘年兩位法國兵同埋英國嘅班德禮，如果要用勢力嚟形容，呢個歐洲幫真係唔算太巴閉，尤其巴度今季大跌watt，好彩早排贏咗打吡先叫挽回多少聲勢。查實近年的確唔算太多歐洲騎師嚟香港，同埋成績唔算太突出，莫雅固然犀利，幾乎嚟香港客串都有馬贏，但佢應該唔會長駐香港。或者筆者又問吓大家，究竟記唔記得對上一個嚟自歐洲嘅香港冠軍騎師係邊個？答案係魯賓遜，唔係漂流記嗰個魯賓遜，係前英國練馬師岳敦主帥嘅魯賓遜，佢喺88/89年同埋89/90年兩個馬季登上香港冠軍騎師寶座。

講起歐洲騎師，根據啲小道消息，原本今季都有位英國好手肯嚟香港，就係對上兩年憑「登山英雌」(Alpinista)贏咗6場G1包括法國凱旋門大賽嘅莫萊斯(Luke Morris)，但最終因為布文都決定來港，所以莫萊斯呢單嘢就不了了知。成敗論英雄，布文來港後成績有目共睹，同埋本身有名氣，唔怕冇支持，相反莫萊斯就大家都未必太認識，就算贏過唔少大賽，來港發展都唔容易，如果真係要二選一，答案都好明顯。不過，筆者又諗吓，如果當初真係有意畀牌莫萊斯，就算多咗個布文都唔影響，可以一次畀晒兩個，當然有人覺得畀咁多騎師嚟香港，咁本地弱勢騎師咪愈嚟愈慘，但今季卻證明就算嗰個賽日幾唔夠騎師用，呢批弱勢騎師都係冇坐騎，情況一樣無改變，呢樣先係最可悲。

■山無陵