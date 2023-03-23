太太陪遠征 伍鵬志呢期好忙！

今個周六、日有多場海外轉播賽及周日跑沙田10場草地賽，絕對好戲連場！最受矚目是周六晚舉行的杜拜世界盃日8場賽事，遠征杜拜的香港代表共有5匹，「韋小寶」及「好眼光」出戰阿喬斯短途錦標1200米，「龍鼓飛揚」攻杜拜草地大賽1800米，而「多巴先生」及「將王」則在2410米杜拜司馬經典賽碰面。今季在港開倉的伍鵬志（洋名Pierre），早於暑期已表示想派「韋小寶」遠征，現時夢想成真，派「韋小寶」及「龍鼓飛揚」遠征杜拜兼一早到埗打點，《彩報》也遠赴當地直擊。

被問及首次海外遠征感受及馬匹狀態，Pierre笑着回答：「其實現時心情既緊張又興奮，『韋小寶』初抵埗時適應程度不及『龍鼓飛揚』，胃口不算太好，但我有帶水和食料來杜拜，現時感覺馬匹已恢復過來，狀態不錯！至於『龍鼓飛揚』剛周三草地快試顯得較吃力，但經過一晚休息也回復狀態。」

對於「龍鼓飛揚」抽15檔起步，練者表示已經與郭能傾談，騎者指杜拜賽事步速甚少中段突然減慢，加上「龍鼓飛揚」未必適合太早衝刺，現時排外檔可專心留後跑。而練者對於「韋小寶」排7檔更相當滿意，認為走位可機動。此外，不少馬迷對於他起用周俊樂遠征也十分支持，練者指「韋小寶」上仗在港贏馬，樂仔發揮值100分！加上馬主也傾向用周俊樂，所以造就今次難得機會。說到名次期望，Pierre實話實說，「韋小寶」目標以頭5名過終點。

周日沙田日賽也見到伍廐陣容不簡單，「興高采烈」今季在伍廐已贏過一場有交代，經過一段時間回氣，上仗回勇跑獲亞軍，今回再戰首本田草一哩，機會值得秤高。至於 「八心八箭」，今季上陣以來田谷泥都跑過，暫時以田草1200米兩度上名最佳，今回由谷返田跑此程，也要提防。