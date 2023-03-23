何澤堯今期又有機做騎師王？

何澤堯剛周日爆冷贏出呂健威的「金發銀發」，在港頭馬數字終於衝上500W，賽後何澤堯除了得到應家柏送上500勝紀念帽，騎者仲攬住師傅方嘉柏親吻，師徒情深場面感人！到剛周三晚谷草，何澤堯再贏出黎廐「陸知」，踏入新里程後頭馬仍是停不了，今期沙田日賽一樣手執唔少好馬，相信又會乘住旺勢出擊，各位必要留意。

今期何澤堯有幾匹坐騎也是機會突出，列陣第4場五班田草1400米的「競駿天下」，上次擺第4位卻遇上偏慢步速，直路拉士鬥爆後勁不算強，結果得第4名，只輸半個馬位，今次只要有正常步速，料有更大威脅，跌到五班水平係時候反彈。

第3場四班田草1200米的「烈火駿馬」，初出跑直路賽成為2.2倍大熱門，最後100米在何澤堯催策下後上甚勁，以鼻位力拒「營造創科」一出即勝。再出轉跑1200米，排13檔全程外疊跑包尾，之後運往從化多做工夫，當地試閘取得合格。姚廐馬最近頻頻出擊得手，此駒小休近2個月操足再臨，可望有煥然一新表現。

至於剛周三谷草夜賽有「陸知」拍住何澤堯贏馬的黎昭昇，今次再有「加非凡」攜手搏殺。「加非凡」本身與「一定美麗」、「一舖成名」同父，近兩戰田草1200米均得第2名，增程跑1400米相信會更合腳法，有力出頭。以上述幾駒，相信有助何澤堯奪得今期「騎師王」頭銜。