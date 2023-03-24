韋達的日與夜 由將王搏到不可擋！

韋達今個禮拜忙到不可開交，事關周六此位練者再派「將王」出戰杜拜司馬經典賽，上次「將王」在傑貝哈特錦標後上跑第5，表現有目共睹，今回增程跑2410米，確是有力拚入前列，再為港爭光。至於周日沙田賽事，韋廐同樣有「不可擋」、「神舟飛駒」、「祥勝霸駒」、「飛躍凱旋」等馬攻堅，此路人馬兩地都要密切注視。

「將王」周末出戰杜拜司馬經典賽2410米一級賽，雖然將遇到上屆盟主「大帝」同有馬紀念賽冠軍「春秋分」等強敵，但韋達在杜拜接受訪問時指出，「將王」曾由其於當地親試，備戰工夫已做足，狀態同健康都好滿意，若果到時場地稍軟，對「將王」更有甚大幫助。「將王」排位後抽到3檔，之前贏酋長錦標G1也是排相若的4檔起步，相信今次發揮亦會理想，睇吓能否跑出漂亮一仗！

至於周日沙田日賽，此倉同樣屯重兵，所派6駒中，第2場五班田草1600米的「飛躍凱旋」是機會馬之一，剛周三晚已有黎廐「極速滿貫」突然大幅加程爆大冷，此匹「飛躍凱旋」亦有相似之處，近期屢次在短途輸唔遠，晨課多番拍跳練氣後改跑一哩，各位要小心。

第6場「神舟飛駒」上次留到極後衝上來得第7名，只敗於「勁快聯盟」不足3馬位，試準後也可起筷。

第7場三班田草1200米，「祥勝霸駒」作今季首戰，此匹上年9月曾腹絞痛之馬，做完手術後休息一輪，到近月備戰甚積極，1月至今4度試閘，底質甚高之馬用馬雅可冷敲。尚有第8場新勝馬「不可擋」，近況是勇銳無比，再用鍾易禮升班只負114磅輕飄飄，又可率先放到。