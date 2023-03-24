大師級必殺技轉弱為強 黎昭昇練低班馬一樣掂

剛於夜賽起孖嘅黎昭昇，已經累積今季第20W，由於同期開倉嘅伍鵬志季初成績相當亮眼，曾經兩個頭馬數字有明顯距離，前者沉着應戰，成績循序漸進，亦步亦趨下同Pierre嘅27W，已經進一步收窄距離。

雖然季初成績麻麻，都惹來不少負評，如今黎昭昇以成績去證明自己能力，千祈唔好以佢係要靠啲新馬食胡，睇番佢嘅頭馬分布，對於低班馬匹並無放棄，20W之中有6W係五班頭馬，而且更勁嘅係，呢六場頭馬係來自6駒建功所得：「旋里多彩」、「創福威」、「淺草飛」、「富存大師」同剛剛爆大冷嘅「極速滿冠」。

呢批頭馬好多都唔係一招了，大都有穩定表現，甚至低位反彈，目前黎昭昇手頭仲有5匹五班馬，當中嘅「創福威」、「富存大師」已經贏過，餘下「零距離」、「新威煌」「小玩家」3駒睇嚟都會積極求表現，爭取加盟首勝。

今期2場五班賽事，黎昭昇分別派出贏過嘅「富全大師」，同埋尚未交代嘅「新威煌」分途出師，兩駒更加打埋王牌上陣，擺明都係有心交代，練者話唔埋會締造一項新紀錄，首季開倉為旗下所有五班馬贏馬交代，並非全無可能。