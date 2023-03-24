蔡神仙要搶海外首W！

闊別5年，蔡約翰再次派馬遠征海外，今次派遣旗下短途精英「好眼光」出戰杜拜世界盃賽日的一級賽1200米阿喬斯短途錦標。在港贏過不少大賽，亦曾代表香港贏過國際賽，但卻從未揚威海外，今年他力爭勝出首場海外頭馬，為港爭光。

目前於練馬師榜領先的蔡約翰，即使最近受到姚本輝與羅富全力追，但他前晚跑馬地賽事亦憑「喜駿駒」建功，暫時有47場頭馬，仍維持5W領先優勢。蔡約翰昨朝已經身在杜拜美丹馬場，為周末出戰1200米阿喬斯短途錦標的「好眼光」打點，決意爭取遠征首捷。

蔡約翰對上一次派馬遠征，已經要數上2018年安排「西方快車」角逐日本安田紀念賽，亦曾讓「好眼光」同主馬「勝眼光」兩度挑戰安田紀念賽，分別取得第6及第5名，今次他也希望「好眼光」可以取得好成績。蔡約翰昨朝出席晨課時指出，「好眼光」旅途順利，到埗後十分適應環境，表現得很放鬆，況且此駒已經6歲夠成熟，目前最適合遠征，練者相信馬匹狀態會愈來愈好。

另外，排位抽籤後，「好眼光」抽13檔起步，蔡約翰認為檔位不算差，但未研究同場對手，因此未決定跑法，而他覺得此駒跑法具彈性，應該不難發揮。另外，蔡約翰亦提到「好眼光」曾於香港贏1000米直路賽，相信有助適應今次於美丹馬場跑1200米直路賽。