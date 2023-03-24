【阿喬斯短途錦標】伍鵬志自爆韋小寶戰略

伍鵬志隨馬匹遠征海外的經驗豐富，成為練馬師之前曾陪同「友瑩格」到日本及新加坡出賽，取得亮麗成績，他今次首度以練馬師身份遠征，派出「韋小寶」及「龍鼓飛揚」分途角逐阿喬斯短途錦標及杜拜草地大賽。

伍鵬志說：「遠征海外的經驗讓我畢生受用，這是我首次來到杜拜，這裡很不錯，而且地方很大。」

伍鵬志曾跟隨蔡約翰、呂健威及蘇保羅學藝，效力蘇保羅馬房期間，他在照料「友瑩格」方面擔當重要角色，曾於2015年陪同「友瑩格」遠征，結果先後在日本及新加坡揚威高松宮紀念賽及國際短途錦標兩項1200米一級賽。

伍鵬志今個星期每天都現身美丹馬場，他說：「『韋小寶』適應得很好，到埗後首兩天對周遭事物顯得有點好奇，其後已習慣新環境。牠很忠心，我相當期待馬兒在今場直路賽的表現，牠最近在港跑直路賽時雖然陣上欠運，但仍落後頭馬『好眼光』不遠。」

「韋小寶」周六將7檔起步，伍鵬志說：「此賽步速應該甚快，而馬兒將自理想的中檔出閘。我們有較多的選擇，可避免走太外疊或太內疊，馬兒可跟隨領放馬上前，大約居4至6位，留待最後200米與對手一較高下。」

伍鵬志也會派遣「龍鼓飛揚」角逐杜拜草地大賽，他說：「『龍鼓飛揚』的檔位不太理想，增加爭勝難度。我們應會讓牠留後競跑，然後在末段全力衝刺，希望新的作賽環境及步速均會有助牠發揮。」