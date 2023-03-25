尋晚贏G1阻人罰停賽11日 寶遜惹抨擊

寶遜贏一級賽片段：

新西蘭好手寶遜尋晚就喺澳洲滿利谷馬上陣，夥拍4歲馬女Imperatriz角逐1200米一級賽威廉烈特錦標，雖然此駒上仗喺肯德百里錦標不敵潘頓坐騎「雅騰雲」(Artorius)，今次卻展現極強加速力，最終輕取苗康文嘅「美孫女」(Bella Nipotina)，成功贏出呢場G1，寶遜賽後指出此駒後勁非常犀利，兼且之前曾於1400米跑得好，今次縮落嚟跑1200米亦信心十足。不過，寶遜今次贏G1要付出代價，事關佢承認喺最後300米不小心策騎，結果被重罰停賽11日。同場另一位星級騎師羅理雅亦於末段阻到人，幾乎又導致墮馬意外，因此亦被停賽12日。

對於今次事件，當地有傳媒亦作出抨擊，事緣最近維省賽事頻頻發生意外，並先後有賈傑美、韋紀力及Ethan Brown因墮馬事件嚴重受傷，需要休息一段時間，故此騎師陣上安全再度成為焦點。有評倫指出尋晚兩位犯規騎師寶遜、羅理雅都唔係以維省為基地，但認為維省馬會要對陣上犯規嘅騎師作出更嚴厲嘅處分，令佢哋知道陣上安全嘅重要性。