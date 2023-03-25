【進階選項】馬主雄風換潘頓誓補中

疫情過去放寬通關，大牌騎師又可四處掘金，兩位香港冠軍騎師莫雷拉及潘頓稍後將會重逢，地點是澳洲蘭域馬場，不過這亦非首次，皆因2017年兩人齊齊穿着高多芬綵衣參加唐加士打一哩賽，沙圈世紀合照仍記憶猶新，結果當年潘頓夥拍「有點兒」爆冷勝出。事隔6年，潘頓於4月首周重返祖家參賽，且從嘉里手中取得新勝全明星一哩賽的「樂觀派」帥權競逐唐加士打一哩賽及代替受傷的韋紀力夥拍「勁力猛擊」爭史密夫錦標，上回返澳兩勝一級賽，當然食過翻尋味。回到未紅前，潘頓在祖家亦參加過不少大賽，其中2004年航班錦標接手出策Cincinnati Gal，最終在這場一級賽爆冷得亞軍，雖對頭馬「彩票」全無威脅，但總算幫到這匹雌馬在一項重要的黑體賽上名。19年前的事為何又再提起，因為Cincinnati Gal正是第6場「馬主雄風」的生母，未知騎者會否記得？前仗外檔縮後留住衝打開勝門，上次內檔賽前擔心會跟前，結果卻是直路重重圍困無跑過。今次增程1600米，父系「豪華房車」固然是一哩專家，母系同樣在1600米G1上名，潘頓搶走帥權，上場只得3.3倍，相信今場分頭亦欠奉，看心意只求補中交代。

「馬主雄風」購自南澳洲神奇百萬周歲馬拍賣會，第5場「加非凡」亦然，不過是遲一屆。3歲馬落地3戰2亞，上場1200米12檔出閘本來唔慢，但跑不夠200米速度不及對手，結果沿途三疊，轉彎再畀對手推出外疊，多耗腳程仍保持勁勢以第2名過終線。今場增程跑1400米，雖不幸又抽到大外檔，但看過上場競逐過程，「加非凡」已具一定氣量，何澤堯及黎昭昇剛周三合作「陸知」贏馬，此組對手甚弱夠殺。