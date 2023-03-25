【孖T孖住上】你知我拼對手唔強

長風餐單：八心八箭進步

大賽過後，今次賽事出現兩極化情況，有些場合集中在三兩匹牌面馬身上，另一些場合則多駒均有機會出現大混戰，要命中孖T這等大彩池，必須要多花心思研究。

第7場僅「你知我拼」能在對上一仗勝出或入位，今次縱升上三班，但對手未見加強太多，此駒少負10磅，要躋身前列並不太難。全場最有能力威脅此駒頭馬機會的，首推會係「八心八箭」，在港短短5次上陣，足迹已遍布田草、田泥與谷草，上仗初次渡江跑1200米，排5檔未算差，但就失平衡兼表現平平，看來對夜間作賽，以及狹窄跑道未盡適應。

今次「八心八箭」回師田草1200米，機會自然不可同日而言，畢竟兩戰同程悉數上名，首次以短頭位見負，第2次則僅不敵「吉龍」及「步大威猛」兩匹超級分子，兼且成功反先「非凡之星」，馬匹不斷進步，一於作雙膽慳注碼。

梓忠餐單：爸巴閉有級數

今期沙田10場日賽，第1口孖T有多寶82萬，馬會估計彩金達500萬，相等於平時2.5倍，就算賽果正路，派彩都比往時多，萬一爆冷收場，派彩更驚人，因此值得深入研究。

頭關馬膽揀「福國寶」，3歲馬上仗初出已被捧成大熱門，角逐田草1000米直路賽，可惜頭馬「不可擋」造出今季同程最快時間，早段快跟下仍得第5名已算了得，今改爭1200米會更合發揮，潘頓再騎更信得過。

次關五班亂局場合，最易爆冷，所以不宜揀膽。先留意幾匹降班分子，「爸巴閉」今季於五班報捷，之後即使未再贏，但依然在不同途程跑入前列，上仗於四班谷草2200米得第4，縮程一哩看似難度高，但前仗也在此程獲殿，憑級數可排眾而出。邊線配腳特別推介「恆駿之寶」，上仗乃在港首次入圍，反映目前評分有利，排1檔負119磅，有晒出冷條件。