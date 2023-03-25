【戰況S2-4】好眼光第4 韋小寶第5 阿喬斯港隊有好表現！

第4場阿喬斯短途錦標一級賽1200米草地，香港馬「韋小寶」同埋「好眼光」齊齊遠征參戰，今日除咗一眾練騎同馬主來到杜拜，馬會行政總裁應家柏以及馬會主席利子厚都有到場打氣。今場G1藍營的「愛星河」成為3.5倍大熱門，配莫雅的「好眼光」則為3.9倍次熱，用上華將周俊樂的「韋小寶」，則為10倍半冷門，呢場出閘算齊，一對港馬好早就在外欄進佔好位，去到最後200米衝刺時，佢哋拍住上一度以為贏得，但最後數步未能持續進逼，最終蔡廐「好眼光」跑第4，而首度派馬的伍鵬志麾下「韋小寶」則得第5，「好眼光」獲得58萬港元獎金，至於「韋小寶」則取得35萬，兩駒表現已算出色。

講番呢場三甲，都係走內欄之馬，冠軍係奧丹尼策騎的「定贏駒」，賠率係冷到69倍！而跑第2、3名，則為連達文的「星相師」及布宜學大熱門「愛星河」。

伍鵬志賽後接受訪問，「韋小寶」之前跑過1000米直路賽，是次係首次角逐1200米直路賽，路程多咗200米，難度提高，「韋小寶」望空亦係難搞，早段搵唔到遮擋，而周俊樂亦都盡咗力，佢話隻馬都係輸1個馬位，本身比較力短，衝咗一段之後冇咁勁，佢覺得隻馬喺一級賽有機會跑位置。練者表示會視乎馬匹返到香港嘅情況再作部署，如果隻馬返到香港適應得唔係太好，有機會提早抖暑。

S2-4賽果：3-12-1-11

二重彩賽果：3-12(最後賠率155)