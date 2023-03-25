【戰況S2-7】雷神愈留愈後輸少少 龍鼓飛揚配郭能跑第12！

第7場杜拜草地大賽一級賽1800米草地，大熱門係日本一哩冠軍賽頭馬「秀逸小島」，至於雷神坐騎秋季天皇賞季軍「野田猛鯨」，就是4.5倍次熱門，呢場雷神愈留愈後，直路在馬林多番搵位，最後先可以望空，不過前面兩屆杜拜草地大賽盟主「諾斯勳爵」，鞍上人戴圖理騎得好剛勁，最終兩大高手纏鬥，戴圖理頂住姍姍來遲的雷神，幫「諾斯勳爵」完全3連冠使命，臨將退休的戴圖理，再一次表演跳馬，真係見一次少一次喇。是場跑第3、4名，係布宜學的「威國之榮」及斐爾祟策騎的「璇之英雄」，至於伍鵬志遠征馬「龍鼓飛揚」，在郭能胯下全程尾隨無威脅，最終跑一席第12名而回。

伍鵬志賽後話「龍鼓飛揚」受制於外檔，早段被迫要留後跑，依家對賽果都算滿意，如果檔位好啲，可以守中間位置，名次會好啲，今次對人馬都係一個好好嘅體驗，而「龍鼓飛揚」可以咁適應呢到嘅場地都覺得好難得，而且今場頭2名「諾斯勳爵」、「野田猛鯨」都曾於分級賽有表現，尤其係「諾斯勳爵」連贏3屆，絕對實至名歸。

S2-7賽果：7-2-9-14

二重彩賽果：7-2(最後賠率35)