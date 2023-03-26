【戰況R3】容天鵬炮製醫生孖寶

第3場四班1200米鬥得非常激烈，潘頓「伶俐驫駒」與蔡明紹大熱門「營造組裝」從臨場票數，以至整個賽事過程都拍住鬥，直路「營造組裝」兩度將「伶俐驫駒」趕過，但都畀對手FIGHTBACK，結果「伶俐驫駒」勝出在港首場頭馬，潘頓與容天鵬攜手包辦第2口孖寶，「營造組裝」力保亞軍。

無巧不成話，容天鵬第2場幫莊文煜醫生勝出「傲龍駒」，今場則為「伶俐驫駒」馬主余若星醫生、余文灝醫生與余文昕醫生贏馬交代，構成一口醫生孖寶。

賽後，容天鵬話好多謝馬主有耐性，因為之前隻同主馬「終極焦點」跑咗1場就退役，然後幫買多隻馬返嚟，結果「伶俐驫駒」狀態嚟得快兼咁快贏馬，算做有交代。容天鵬亦提到賽前諗住「伶俐驫駒」3檔可以守好位，唔一定要放頭，但最終隻馬出閘快，既然冇搶口就順走，而呢隻馬父線出自日本馬兼安田紀念賽冠軍「神燈光照」，都係由短贏到長，所以覺得唔係短途馬，日後可以跑1400至1600米。

此外，「伶俐驫駒」馬主余若星醫生形容愛駒與「營造組裝」末段鬥得難分難解，最後險勝，賽前曾擔心未必適應場地變化，幸好有潘頓幫忙發揮水準。

今場跑第3名為巴度「二話不說」，蘇兆輝「名門望族」後上第4。

第3場賽果：8-6-9-2

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率2.2)

二重彩賽果：8-6(最後賠率14)