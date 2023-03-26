【戰況R9】隔9年再次3W 米高質新功臣逐隻評！

今日對鄭俊偉來講，堅係重要一日，因為今日大演帽子戲法，頭馬數字上到13W，計實數差4場非五班頭馬就畢到業！第9場三班田草1600米，MC鄭再派實力馬「晴王」守尾門，呢場臨場熱到2.2倍，排4檔全程走馬林中間，其實都幾牙煙，好在希威森左穿右插搵到空位，大冷門184倍的徐廐「飛馬英雄」一度Fight Back，但希威森再騎兩步，「晴王」成功取下今季第3捷，仲幫練者連中三元，堅呀！是場跑第3、4名，係「開心寶貝」同「越駿歡欣」。

鄭俊偉話今日贏3場當然開心，亦好高興今日啲質新馬可以有好表現，佢話「晴王」今場開始贏得險，相信加分後要再有進步，同埋佢覺得隻馬出閘唔算太穩定，呢方面要有改善。

至於「滿歡笑」佢話呢隻3歲馬晨課顯示有啲質素，由於馬主同布文關係好，叫佢一早畀布文操，而布文亦幾鍾意隻馬，跑完兩場1200米後，布文覺得路程嫌短，所以今次增程跑1400米，而3歲馬可以贏到1400米，反映隻馬有質素。

「年年友福」方面，佢賽前都覺得隻馬有機會跑近，但估唔到贏埋，佢話之後可以增程太急，周俊樂上次都話隻馬太搶，現階段跑唔到2000米，所以今次縮程跑1600米，而今場對手唔算太強，結果贏到。呢3隻質新馬，相信係米高餘下日子爭功要角，希望鄭廐今季可以上到岸喇。

第9場賽果：6-11-1-4

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率1.2)

二重彩賽果：6-11(最後賠率206)