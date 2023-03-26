【賽後報告】尾場有人停賽 菲力大帝意外擇日研訊

是日賽後報告撮要：

第1場：賽後，希威森未能為「健康心靈」令人失望的表現提供任何解釋。獸醫於賽後立即檢查「健康心靈」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

第2場：田泰安（「其利斷金」）報告，坐騎出閘緩慢，繼而在受向內斜跑的「天使獵人」擠迫之際受阻礙，其後全程走勢欠順，表現令人失望。

第3場：「威武寶寶」於配鞍房內被發現口部有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。班德禮（「好好彩彩」）在閘後巡行時被拋下，人馬無恙。

第4場：接近500米處時，「菲力大帝」跌倒，導致騎師楊明綸被拋下。楊明綸其後被送往醫院。小組就「菲力大帝」跌倒的原因展開研訊。聽取了布文（「生生勝勝」）、巴度（「美麗新星」）、賀銘年（「真感」）及霍宏聲（「多利多」）的證供後，小組押後研訊至另訂日期繼續進行，以聽取楊明綸的證供。 「富存大師」氣管內有很多血。「請讓路」發現患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第6場：接近300米處時，「得勝多」（田泰安）略為向外斜跑及與「美麗多盈」互相觸碰，「美麗多盈」因而勒避，而「十八掌」則嚴重失去平衡，這導致「美麗多盈」被帶向外跑壓向「十八掌」，「十八掌」因而碰撞「喜勝威龍」（希威森）的後軀，令「喜勝威龍」略為轉向內跑。由於小組發現田泰安及希威森在坐騎被觸碰及開始斜跑時均已盡力修正坐騎，因此不採取進一步行動。

被查詢有關「年年友福」顯著進步的表現時，練馬師鄭俊偉報告，該駒上仗未能應付2000米途程。他說，因此他安排該駒短暫休賽，其後該駒於3月17日進行試閘，他認為該駒表現有進。他續說，是日的場地狀況，加上「年年友福」角逐較合發揮的1600米途程，均是該駒表現有進的主因。被查詢有關「十八掌」的表現時，何澤堯表示，坐騎略欠成熟及走勢稚嫩，尤其是居其他馬匹內側競跑時。

第8場：「加州雷電」獲報告流鼻血。

第10場：賀銘年（「天天得樂」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於跑過1200米處時，他容許坐騎在尚未帶離「銀進」下向內斜跑，該駒因而被帶向內跑橫越「皇帝金」的跑線，導致「皇帝金」須勒避及失去應有的跑線。小組判罰賀銘年由4月9日星期日開始停賽，直至4月13日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組考慮了賀銘年的良好策騎紀錄。

被查詢有關他於直路上的騎法時，蔡明紹（「將俠」）表示，坐騎於入直路時在催策下開始略為外閃。他說，趨近200米處時，「綫路神驊」略為向內斜跑，坐騎因而在持續外閃之際在該駒的內側處於窘境。他續說，其後他曾考慮將坐騎向內移入，但他聽到「銀進」騎師巴度的呼喊，因此他繼續讓坐騎靠近「綫路神驊」，坐騎因而於200米處至100米處之間未能全力施為。他說，坐騎於最後100米持續外閃及頗為難以被力策至終點。「銀進」發現患有「喘鳴症」。

一般事項:

練馬師沈集成因違反晨操規例被罰款3千元，事緣他於3月23日星期四早上安排旗下4駒進行1800米快操，而根據晨操規例的規定，他只獲許安排3駒進行相關操練。