5位維省墮馬騎師有排抖 賈傑美今季提早收咧

澳洲維省賽馬會近兩個星期賽事之內，共有5位騎師發生墮馬意外，而且無一倖免全部受傷，昨日維省騎師協會主席Matthew Hyland，就公布咗一班受傷騎師最新狀況，而香港馬迷熟悉嘅韋紀力同一姐賈傑美，更加備受關注。

韋紀力與賈傑美係於今個月11號費明頓馬場舉行嘅新市場讓賽中，雙雙落樓受傷，韋紀力賽後被發現鎖骨裂，已經係5位墮馬騎師之中，傷勢最輕一位，亦係眾人中可以最快復出嘅一位，但估計亦要等到6月，而墮馬受到嚴重腦震盪，一度失去意識嘅賈傑美，入院後一直於深切治療病房接受治療，情況已經穩定下來，3日前已經搬回私人病房，正接受復康護理，然而由於腦部創傷所帶來之後遺症，需接受長時間物理治療，今個澳洲馬季將要提早收咧，何時出院仍未有確實日子。

最先於本月初在澳洲堅尼墮馬受傷之23歲年青好手布浩榮(Ethan Brown)，雖然並無外傷情況，肝臟與腎臟因撕裂導致內出血，兩度接受手術後，情況雖已穩定下來，但顯得相當虛弱，Matthew Hyland日前探望過布浩榮，了解到其傷勢，需要頗長時間才能徹底愈合。

另外兩位頸椎受傷騎師，陸景淊(Teo Nugent)毋須接受手術，但要長期配戴頸封，需時3至6個月，剛於上周五智朗墮馬受傷之麥鼎佳(Blake Mcdougall)，則被發現C7骨折，情況較前者嚴重得多，短期內將要開刀治理，未來2年將要接受長時間物理治療，需要長休。