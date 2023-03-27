冠軍賽馬日 澳洲賽駒有望來港挑機

馬會賽馬產品部主管關斌德，早前接受澳洲媒體訪問中，透露下月底舉行嘅冠軍賽馬日，極有信心邀請到澳洲賽駒來港加入戰團。

隨着今屆國際賽中，澳洲賽駒「指數定律」(Laws Of Indices)於香港一哩錦標跑第3嘅出色表現，大大提高當地練馬師往後派馬來港出賽嘅興趣，喺剛公布嘅冠軍賽馬日報名馬匹名單中，3場國際一級賽俱有澳洲賽駒報名，關斌德表示現階段，正積極游說一班同鄉練馬師，所得回覆相當正面，由凌靄琛訓練嘅「指數定律」固然是力邀重臨目標，尚有另一匹來港成數極高之賽駒，將會係由Julius Sandhu訓練之「高招突進」(Lofty Strike)，最近一連兩仗一級賽獲亞，包括剛於新市場讓賽只以一馬位不敵頭馬In Secret，此駒本周末將衝擊另一項G1史密夫錦標，視為決定是否來港嘅最後考驗。

其實澳洲賽駒來港出戰國際性賽事嘅歷史，可謂盛極而衰，主流地位近十年已被日本完全取代，甚至亦遠不及歐洲賽駒來港數目，近年疫情更加不在話下，「指數定律」成為疫情後首匹來港跑國際賽之澳洲賽駒。至於冠軍賽馬日，對上一次有澳洲馬匹參與，已經係2019年主席短途獎，共有「聖雅勒徑」、「永多華」、「安素兒子」3駒來港參戰，前駒跑第4名成績最好。