大阪盃入選馬匹名單公布 1駒話明棄權留力女皇盃

日本方面剛跑完高松宮紀念賽，緊接而來嚟緊星期日，又會有另一項轉播賽2000米G1大阪盃，JRA剛於昨日公布咗呢一場由4歲或以上年長馬匹各逐嘅國際一級賽，入選名單共有18匹戰駒，但最後於排位日，將會剔除2匹賽績較弱馬匹，只限16匹馬參賽。

就18匹入選名單之中，名氣最響亮當然係榮膺去年JRA最佳年長雌馬嘅「吉典娜」，Sunday Racing已表明，將於今仗賽後決定是否讓愛駒來港跑女皇盃，同場亦有唔少穩得出賽資格名氣之輩，不乏曾經來港參賽馬匹如「金積驥」、「滂薄無比」、「野田小子」，後兩駒俱在今屆女皇盃報名馬匹名單之列，當然上屆盟主「菜圃向榮」榜上有名，仲有另一匹去屆於3歲三冠雌馬尾關秋華賞斷纜嘅Stars On Earth，鎖定今仗復出，並落實由李慕華出戰。

不過，喺呢18匹初步入選馬匹之中，有1匹事先張揚將會放棄大阪盃，留力征港出戰女皇盃，就係G2金鯱賞得主The Prognosis，與Stars On Earth同屬社台集團名下，由於早前發現右後腳因勞累肌肉繃緊，決定放棄大阪盃先行休息，耐心等待香港賽馬會嘅邀請，鎖定下月來港參戰。