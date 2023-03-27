【蹄聲妙影】落樓一單都嫌多 跑道就快換新裝

全球暖化情況冇改善，天文台預測未來幾年平均氣溫仍偏高，家下夏天就快到，不其然擔心人馬會中暑，當然亦包含埋賽馬日企住曬嘅保安，與及一班攝記及馬會職員等等，再次令重辦黃昏馬呢個議題成為圈內熱話，甚至有人話會否借勢申請全年跑馬，應總係就係有回應，但就話未有定案，所以大家唔好再胡亂猜測，趁仲有得抖暑，諗吓點樣贏番啲旅費，同埋去邊度充個靚電好過，但首要任務記得check番自己本護照過期未。

不過，有單嘢事在必行，騎馬仔來料，係關乎馬房抖暑前嘅運作，圈內人反而要留意。需知近3年沙田馬場草地跑道改用晒向內屈曲，富有彈性嘅防撞欄，人馬跌落嚟可以卸到力，減低受傷機會，尤如拳擊擋台四邊嘅圍繩，大大減輕被重擊下嘅威力，當時本報都有報導過，上網打「跑道新猷」4隻字就可搵番篇新聞。據知呢條防撞欄效果顯著，各部門都好滿意，於是決定趁抖暑前6月尾左右，開始幫內圈換晒草地跑道嗰款防撞欄，屆時馬匹要踱步的話，只好採用大圈，不過又唔使擔心加重大圈負荷，事關嗰陣得番幾個「搣停」就抖暑，唔會有太多馬快操，相信遲啲就會公佈。

初步提供:

第3場9「金津一號」

第6場7「馬爾代夫」

■東星