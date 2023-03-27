【賽馬以外】敢試敢做 令人生畏的東瀛大軍！

日本運動員近年喺世界體壇嘅角色愈來愈重要，現時效力英超球隊白禮頓嘅三笘薰今季演出光芒四射，依家唔少人都叫佢做「三球王」，NBA亦有效力籃網嘅渡邊雄太做代表，美國職棒大聯盟就有效力洛杉磯天使嘅大谷翔平。除咗日本運動員，東瀛佳駟亦一再喺世界馬壇證明實力，就好似啱啱舉行嘅杜拜世界盃賽馬日，共有27匹日本代表參與固然誇張，但更重要係佢哋贏得到，包括兩場泥地一場草地，應屆日本馬王「春秋分」可以喺杜拜司馬經典賽由頭放到尾，打破場地時間紀錄之餘，去年愛爾蘭打吡冠軍「韋氏」埋唔到佢身，更加唔好講香港瓶冠、亞軍「瑪蓮必勝」同埋「植物科研」，就連育馬者盃草地大賽盟主「桀驁之戀」一樣輸好遠。筆者可以照包單，單計呢場演出，喺下一次公布嘅浪琴世界馬匹排名表，「春秋分」應該可以超越香港馬王「金鎗六十」做一哥。

泥地方面，查實日本同香港情況差唔多，泥地賽事唔算係主流，唔計地方競馬會，日本中央競馬會全年只得兩場泥地一級賽，但估唔到可以喺沙地1900米阿聯酋打吡包辦前4名，而杜拜世界盃更派咗8駒參戰，結果由只係贏咗兩場地方泥地G1嘅「盈寶奇嶽」力壓群雄奪標，為日本隊第二度揚威呢項賽事。不過，「比薩勝駒」贏嗰年係以全天候跑道作賽，今次「盈寶奇嶽」就真真正正贏沙地，意義更大。

另外，筆者亦非常佩服日本隊嘅志向，攻下阿聯酋打吡嘅「取勝秘技」，下個目標就係遠征美國出戰三冠大賽頭關肯塔基打吡大賽，而「盈寶奇嶽」馬主團體賽後透露，佢哋希望呢匹泥地好手可以挑戰法國凱旋門大賽。過往從未有馬匹可以贏完泥地嘅杜拜世界盃，然後再攻下草地嘅凱旋門大賽，「盈寶奇嶽」幕後有呢份勇氣，筆者真係非常佩服，更加重要係呢隻馬正正因為跑草地成績平平，轉爭泥地先有突破，依家竟然想挑戰全球水準最高嘅草地中長途G1，真係值得尊重。而筆者更欣賞「盈寶奇嶽」幕後覺得「本初之海」之前都冇泥地根據，卻攻下全球獎金最高嘅泥地賽事沙特盃，點解佢哋唔可以嘗試，況且「盈寶奇嶽」父線就係兩度於凱旋門大賽獲亞嘅「黃金巨匠」，或者有驚喜呢？至於「春秋分」，當然唔少人覺得此駒可以幫日本隊一圓揚威凱旋門大賽嘅好夢，但幕後似乎覺得日本盃甚至美國育馬者盃賽日都值得一試，即管睇吓點部署。

嚟到呢到，又要講兩句「金鎗六十」，筆者知道唔少香港馬迷，甚至係何澤堯都希望呢匹馬王可以遠征海外，目標係6月初嘅日本安田紀念賽，但究竟最終是否成行？只能講句唔係無機會嘅。首先，筆者係唔同意「金鎗六十」需要遠征證明自己實力，因為即使只喺香港贏一級賽，呢匹累積8場G1兼贏咗24場嘅佳駟，已經話到畀全世界知自己有幾勁。只係如果可以好似日本隊咁，無懼一切接受新挑戰，甚至用一場遠征勝仗為自己競賽生涯寫上完美句號，筆者相信「金鎗六十」喺香港賽馬史上嘅地位，絕對可以稱得上係最強。

■山無陵