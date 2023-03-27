手馬唔錯 羅富全今期又追近蔡姚？

練馬師羅富全，上屆首度登上王者寶座，而今季初成績亦突出，一度在練馬師榜帶頭，不過近期步伐明顯放緩，4期賽事更僅得「伊臣」取1W，落後榜首蔡約翰及第2位的姚本輝分別7W及3W，爭冠形勢未許樂觀。不過今次全泥夜賽，羅廐出5駒都頗具贏面，此倉今季泥地累積5W，只列容天鵬之後守第2位，今期有望在沙塵滾滾的泥路上，踩行油收復失地兼做「練馬師王」！

周三晚全泥之夜，全哥出馬唔算太多，不過隻隻都有機會，兩場四班1200米，羅廐有「型到爆」及「大眾勝利」左右開弓，4歲新貴「型到爆」，近兩仗試前試後，前仗擺第2位入直路敗陣，上次則後追得第6，11月試泥閘曾敗於「威力奔騰」跑入第2，轉場隨時變身。至於「大眾勝利」至今兩捷均於泥地1200米同程取得，近兩期在谷草大敗不妨當作回氣，重返四班跑首本路程極有利。

另外，第6場三班1650米的「爽快」，在愛爾蘭曾跑膠沙地上名，來港初期兩戰泥地亦收獎金，上次與再出再贏的「晴王」埋Q已證明納入正軌，續用停賽上訴中的蘇兆輝，必決心拚贏。第7場三班1200米的「年少有威」，4歲馬8戰5次入三甲兼未曾大敗，反映演出忠心，既然轉爭草地未見有太大突破，今次重返贏馬路程兼重配最佳拍檔潘頓，賽前操足贏泥閘，又是重開勝門之時。

尚有第8場二班1200米的「順勢而飛」，上次初跑此場地差一步放到，最終畀泥地全勝馬「魅影獵飛」以頸位擒下，今升上二班對手不算強且只負115磅，補中可期。