【4駒博過關】今期全泥夜 鵬哥又做最佳男主角？

容天鵬今季泥戰已取10W最勁，同時近兩次全泥夜賽也有馬贏，其中一次在季初10月，該晚容廐憑「皮具之星」及「火鑽」起孖，今回「皮具之星」再吼泥地夜賽上陣，當然有把握。至於戲肉二班1200米有「嘉應精英」用王牌攻堅，五班1800米則派出贏過泥地的「福星高照」，尚有上仗初次入Q的「晶晶日上」轉場初跑三班泥地短途，容天鵬精英盡出下，隨時數胡兼與羅富全爭做「練馬師王」。

睇番容廐今季泥戰派馬44次，共取10冠7亞5季，勝出率22.7%及上名率50%。派馬數量最多之餘，勝出率及上名率都是最高，成績勁得交關。

第8場二班1200米，「嘉應精英」前仗跑同班同程，只以四分三個馬位不敵頭馬「平海歡星」得亞軍。2月中轉草地輸一仗後未再上陣，專心留力跑此戰。3月初於從化試泥閘大勝而回，第2名「步大威猛」及第3名「伊臣」之後上陣俱贏，證明「嘉應精英」近況出色，今回泥戰隨時作表演賽。

第7場3歲自購馬「晶晶日上」今季在港已跑過4次，上仗於三班谷草1200米初次跑獲亞軍，可見已適應水土。加上曾3度出試泥閘，近兩次俱順利一放到底，而且與「嘉應精英」同父，自然擅跑泥地，進步馬校準而來，有力坐正。

第3場「福星高照」及第6場「皮具之星」則早已證明是泥地能手。「福星高照」前季於五班泥地1650米取得首捷，證明跑低班泥地賽有利可圖，隨住減分已多，今次重返泥地跑五班1800米，置身亂局可博變身。「皮具之星」今季8戰全跑泥地並贏過兩次，上仗又回勇上名，狀態長跑長有。加上近兩次跑夜泥共取1冠1季，此粒「星」愛在黑夜閃耀，要提防。