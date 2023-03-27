【泥地優勢大】7磅仔鍾易禮愈戰愈勇！

東廐見習生鍾易禮，早前憑「盛世名駒」以短頭位險勝配潘頓的「亞洲籐王」，贏到20W升格減7磅，賽後受訪更指出因為擊敗潘頓而特別興奮。騎者最近再贏「浪茄仔」同「飛鷹翱翔」，愈騎愈有信心。鍾仔現時減7磅仍是各馬房搶手貨，睇番佢今季泥地已取6W，只落後13W潘頓排次席，必想贏多幾W以追上潘頓，周三隨時係佢世界！

鍾易禮今期坐騎機會不俗，第1場東廐「勇猛精靈」評分跌至現時13分，似欠競爭力，但上年底12月4日爭泥地1200米追近得第5名，只輸3個半馬位，本身唯一上名也在此程。最近鍾易禮試泥閘得第4名，操足重返泥地1200米，有心盡快贏馬爭分以求離開淘汰區。告東尼另將第8場評99分的「時時滿意」交予鍾易禮征戰，出王牌戰意必堅，此駒於泥地同程取2W1Q乃最佳出路，減多7磅有望取下今季首捷。

第3場五班1800米，丁廐「幸運勝駒」今季初夥拍鍾易禮曾一放到底，當日放得甚快下頂住「跑得寶寶」衝刺，明顯磅位佔得上風。經過一輪回氣後，「幸運勝駒」剛戰快步速擺第2位輸近，今回重配此位小將，負125磅要吼實。

第6場三班1650米，呂廐「雙天至尊」前仗正是在鍾易禮胯下採放頭策略，頂住「鋒芒勁露」衝刺而重響勝鼓。8歲馬泥地一哩累積5W乃路程專家，回氣一仗小心又郁手。尚有第5場四班1650米，雖然伍廐「建測羣英」來港7戰仍未有表現，但泥閘曾跑得第3，走勢不錯，今回鍾易禮重新接手減磅出擊，成冷要提防。