戴勝批評騎師唔識推坐騎 麥道朗反駁：佢好Out！

澳洲馬圈近日接連發生數宗落樓意外，布浩榮、韋紀力及賈傑美等騎師現時因傷缺陣。日前，賈傑美的男友，同為騎師的苗康文表示澳洲騎師工作量多，缺乏休息時間，因而影響陣上判斷，導致意外連連。此話引起當地馬圈人士關注。

昔日曾喺香港策騎嘅好手戴勝聽完呢番說話之後就反駁苗康文，佢話前列騎師喺周中賽事策騎係愚蠢行為，佢哋應該要識拒絕部分坐騎。戴勝又以麥道朗為例，佢表示麥道朗現時喺澳洲係最佳騎師，想做咩就做咩，唔應該喺周中繼續策騎，即使麥道朗喺周三賽事贏5場頭馬，都未必有人在乎。

麥道朗聽完戴勝嘅言論之後，喺澳洲新聞網專欄親自回應，戴勝喺佢當年策騎嘅年代，可以用自己嘅方法推庄唔跑，但現今各騎師要主力為馬房效力，幕後需要你騎唔同賽駒，實在難以拒絕。麥道朗相信唔單止自己，成個澳洲唔同騎師都面對相若情況，從而缺乏休息。

其實唔同年代都有唔同嘅馬圈生態，又真係冇得比較嘅，就睇吓兩大殿堂級好手喺媒體上「交鋒」一輪過後，當地馬會又會有咩回應啦！