【馬場第一攝】今期輪到邊個威？照計阿航最友心

葉楚航馬房明晚泥地戰派出4駒上陣，有第2場四班1200米「友心友型」，第3場五班1800米「金津一號」，第5場四班1650米「光明先驅」及第8場二班1200米「超霸勝」，依家葉廐成績仲係未達標，要贏多6場非五班賽事先夠數，所以今期「友心友型」、「光明先驅」同埋「超霸勝」都要零舍睇緊啲。

航哥今早有搏殺動操出現，7時30分，上述4匹出賽馬一次過亮相，先往機坪熱身再出內圈踱步，練者從馬房內跟到去欄邊督操，全程密切監視，直至馬匹完成操練返入倉都見佢身影，緊張到極點，鏡頭矚目。

重點馬要吼實第2場件「友心友型」，以往在三班對壘經常有接近演出，可惜易位難嬴未能邀功，今仗落四班跑交番畀蘇兆輝主轡，排2檔起步啱晒此馬房出擊模式，形勢造就可以睇高一線。

第5場隻「光明先驅」上仗1650米泥地跑第6名，跑至最後100米先撻着如飛撲至，今鋪原裝配搭增程出擊有啲計仔，不能少覷。

早餐料:

第2場:1「友心友型」

第5場:10「光明先驅」

第9場:11「超霸勝」

■阿藍