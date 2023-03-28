嚟緊返澳作賽 布文要贏馬壯行色？

澳洲名將布文近期銳不可當，剛周日賽事又告起孖，周三晚轉戰泥地衝擊7連勝。對於季內客串至今未贏過泥地之OK哥而言，今戰騎足力圖打破盲門數據，並為其一連兩個星期六遠征悉尼秋季嘉年華賽期，力爭頭馬以壯行色。

由於布文早前向馬會請假，4月首兩個周末將會在澳洲蘭域馬場上陣，期間並會繼續逗留當地，因此將錯過緊接而來日賽及下周四夜賽兩期賽事，周三晚布文將會挑戰今季未贏過之泥地，承接近期連勝6日之旺勢，有望於泥地作出零的突破。

今戰好拍檔賀賢支持最多，共有3駒攜手合作，贏面突出數頭場「澳華威威」，人馬剛於前仗取得轉廐首勝，上仗轉戰跑馬地縮程最短途表現走樣，轉場跑曾上名之泥地1200米，兼且排得3檔形勢有利，大有機會再食頭胡。

布文為柏廐效力兩駒，「雷霆戰駒」今季復出較遲，草地熱身後一連兩仗泥地一哩俱上名，布文再騎力謀補中，而「王炸」今季在賈傑美胯下跑泥地一哩開竅，近兩仗非冠即亞。馬房3月至今只得1勝，兩匹泥地弗馬一併由布文接棒出擊，贏馬心態更加呼之欲出。

布文與華倉合作之中，羅廐「大眾勝利」與沈廐「閃電」亦屬泥地能手，美中不足兩駒跑短途卻排外檔起步，且看OK哥能否克服阻力，為兩駒再建奇功？