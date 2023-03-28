【練馬師王】搵啱適合人選 搏殺事半功倍

一連兩期「練馬師王」俱由新鮮人做主角，上周三跑馬地夜賽，黎昭昇成功起孖，封王初體驗；剛周日沙田日賽，鄭俊偉大發神威，相隔近9年再次連中三元，成為當日最高分的練馬師。鄭廐在早段場次連輸兩駒，「練馬師王」一度飆升至50倍，不過當「滿歡笑」及「年年友福」包辦孖寶後，賠率又急瀉至不足2倍，事關由全熱門馬「晴王」把守尾門，結果「晴王」不負眾望，力壓大冷門「飛馬英雄」摘冠，同時造就練者完成壯舉。

今期夜賽，移師沙田上演全泥宴，羅富全過去在同一戲碼成績甚佳，例如今季唯一的田泥夜賽（10月26日），當晚羅廐出馬6匹，結果取得1冠2亞1季。今次練者共派5駒列陣，最特別是「型到爆」、「大眾勝利」、「爽快」、「年少有威」及「順勢而飛」起用了不同騎師執韁，搵啱最適合人選，搏殺事半功倍。

列陣尾兩場的「年少有威」與「順勢而飛」，以往曾由潘頓及田泰安取得前兩名成績，人馬默契不用懷疑，如今重新夾檔，當然有料到。「年少有威」重返起家路程泥地1200米，競爭力提升，而騎練歷來在泥地合作共34次，取得11冠3亞1季，勝出率超過32%，命中率甚高，值得信賴。

「練馬師王」開售賠率

1.徐雨石 7.0倍

2.羅富全 7.0倍

3.伍鵬志 11倍

4.方嘉柏 9.0倍

5.韋 達 12倍

6.鄭俊偉 10倍

7.蔡約翰 8.0倍

8.容天鵬 11倍

9.大衛希斯 12倍

10.賀 賢 22倍

11.葉楚航 22倍

12.丁冠豪 22倍

13.告東尼 18倍

14.沈集成 18倍

15.高伯新 35倍

16.蘇偉賢 28倍

21.其他練馬師(苗禮德/呂健威/黎昭昇/何良/文家良/姚本輝) 22倍