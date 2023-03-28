星相師放眼英國 金鑽貴人收到皇家雅士谷邀請信！

杜拜世界盃賽日完畢後，唔少馬迷已經放眼在下次國際盛事，6月舉行的皇家雅士谷賽期。應屆阿喬斯短途錦標亞軍「星相師」(The Astrologist)剛周六表現出色，雖然未能追上「定贏駒」贏馬，但幕後已滿意「星相師」表現。

賽後「星相師」馬主Nathan Bennett表示，「星相師」將會由杜拜前往英國，在目標放眼英國皇家雅士谷賽期，當「星相師」去咗英國之後，暫時會轉由當地練馬師布銘球訓練，而幕後暫時會部署以5月約克公爵錦標為熱身賽，一個月後就角逐白金禧錦標。Nathan Bennett又指，雖然未知「星相師」之後會否返回澳洲，但現階段都係將目標擺喺英國各項大賽上。

另外，香港代表文廐「金鑽貴人」早前已連贏兩關速度系列賽，今季主要目標當然係4月下旬1200米國際一級賽主席短途獎。「金鑽貴人」日前已收到出席皇家雅士谷賽期的邀請信，此駒日前已報跑4月9日舉行的1200米G2短途錦標，且看跑畢此仗後，文家良又會如何部署。