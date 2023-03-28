【張基焦點】明駿福星贏盡形勢

蔡約翰目前在練馬師榜仍有領先優勢，泥地亦算其強項，今期全泥宴當然想繼續增添進帳，「明駿福星」今回有內檔之助，可回復水準。另外，「爽快」來港後一直有穩定演出，回師泥地面對一組不強對手，最佳機會出頭。葉楚航過往泥地成績平平，然而今回派馬及賽前操練頗有心思，「友心友型」落班轉場換蘇兆輝有惡氣；「光明先驅」上仗仄準後加罩，可見真章。

第4場四班1200米，「明駿福星」最近試跑相當活躍，埋門於從化試閘喜見火噴噴自動湧上前，狀態出色。近兩仗跑同程檔位不算好，陣上望空搶口仍跑近，今次得1檔之助，同場甚多快馬形勢非常有利，有權再次於泥地建功。

第6場三班1650米，「爽快」來港後演出穩定，5次上陣從未輸遠，回師泥地肯定無問題，皆因去年12月在港頭兩仗跑泥地，狀態明顯未夠，但仍能獲季軍及第5名，本身跑法跟得鬥得，馬少場合抽1檔非常好跑，最強對手「王炸」卻排最外的10檔，有權打開勝門。

第2場四班1200米，「友心友型」從未跑過泥地，看似毫無根據，但此駒向來跑得密會影響表現，至少要隔3星期出賽才能交出水準，剛戰牠相隔兩周出賽，跑得差屬意料中事，之前試泥閘走勢不差，今次抖夠轉場落到四班兼起用蘇兆輝，擺明搏殺。

第5場四班1650米，「光明先驅」上次跑泥地同程中段因跟不上而墮退，拉士再撲上追至第6名，走來明顯有力，為糾正中段甩口問題，今回初戴眼罩擺到明是對症下藥，抽12檔反而換來分頭，值得留意。