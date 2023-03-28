【進階選項】型到爆轉場博得過

今次全泥夜賽最不明朗當然是天氣因素，正常泥地及泥漿地乃兩個故事，而再看全晚形勢又無甚麼牌面突出的公眾熱門。如果買騎師的話，潘頓多匹坐騎排外檔，布文一手馬亦未見近績出色，反而蘇兆輝有幾匹能力不差，但騎者季內連番犯規被罰，泥地取位稍有差池便斷送機會。左度右度，揀兩匹梁家俊坐騎博分頭試試。

第2場「型到爆」屬羅富全馬房質新馬，今季3戰分別由布文及潘頓出策，能吸引到兩大高手跨上馬背，自然是試閘試跑有過走勢。泥閘季初蔡明紹試一課快放第2，另一次則在兩周前，同樣由蔡明紹試，名次第6輸12個馬位，但該課「緊張大師」及「四季醒」用噴射速度走甩，身後一堆馬只是順跟過終點，包括剛周日影相僅敗的「生生勝勝」。上場配布文好有心機出閘切入拖到最尾，直路由內移出逐步追趕，給我印象是草地變速力唔夠強。今次轉泥地，查血統，父系「楔位勁贏」在港子嗣不少擅泥地，而外祖父更屬泥地種More Than Ready，同母半姊在澳洲贏過膠沙閘。今場放頭馬不少，但「型到爆」只要交回近課試閘跟幾匹高班馬的速度，在此組應可守在四五位之間伺機而動，梁家俊今季跑羅廐馬冷熱照殺，可博。

第7場姚廐「醒臣」來港72分起步，最高峰上到86分，今季慢慢回降至在港新低的69分。這匹前活侯夫人馬房賽駒來港前已跑10次，當然不會有大幅進步，而在港唯一頭馬是大前季潘頓狂勝5馬位以上，加分後變成易位難贏。「醒臣」今季7戰未勝但有5場有獎金，前仗配田泰安，賽前試谷閘回勇但實戰卻直路塞車，上次谷草掟大彎仍持續上前追近。狀態肯定保持得好，配梁家俊回師最佳路程，排得3檔好位，希望趁近期馬房旺勢可贏馬交代。