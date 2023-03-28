【波馬同樂】爽快檔佳 慳完再爆

沙田全泥夜賽，我揀了第6場三班1650米跟各位分享，「爽快」上場在蘇兆輝跨下後上如飛，屈居於惡爺「晴王」蹄下，今次復跑泥地強手已去，應該是時候贏馬交代了！

「爽快」今季頭兩場配梁家俊跑泥地皆有走勢後，接着兩場換上潘頓轉戰草地，有飛卻冇料到，上場易配蘇兆輝，人馬卻非常合拍，最後直路狂爆一段入Q，惜敗於後上衝得更勁的「晴王」，盡見卡士。今原班人馬轉戰泥地，排1檔慳盡位之下，入直路再施展強橫追勁，開熱W機會高唱入雲。

「怪獸奇兵」今季跑過5次有4次收獎金，當中兩次為泥地，性能廣泛。今次休戰近3個月後再出，之前試過兩課閘，有備以來，放前走的馬，跑泥地始終比較着數。

鐵角最後一席，我揀了初跑泥地的「馬爾代夫」，接近7歲的馬，自前季尾贏馬後便一直與頭馬無緣。今季跑了9次，一席位置已屬最佳成績，轉跑泥地求變之心十分明顯，臨場有賠率，一博無妨。

四重彩我會用佔盡檔利的「爽快」和「怪獸奇兵」做複膽，配腳除「馬爾代夫」外，還有當旺馬房鄭俊偉麾下的泥地專家「無心睡眠」、轉跑泥地跑出彩虹的「王炸」，以及評分看似差不多但輕磅的「皮具之星」。祝大家好運！