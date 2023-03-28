【孖T孖住上】加州凱歌鬥倍增勝數

長風餐單：金津一號水準穩定

今次泥地賽事形勢非常混亂，不過凡事有危亦有機，在這樣的混戰場合，派彩正常都會相當和味，正好符合刀仔鋸大樹的馬迷。

第3場五班馬跑1800米，既有5駒初跑同程，而對上一仗入位馬匹亦僅一隻，不過「雷霆戰駒」不幸抽了13檔，而票數高度集中下，若際遇欠佳被頂在三、四疊，亦非穩入前列，因此決定以互串方式下注。「金津一號」今季轉投葉廐，期間一次跑亞軍、一次跑殿軍均屬泥地賽，水準漸趨穩定之輩，加上又未交代，估計必思進取，屬半冷佳選。

第4場「加州凱歌」及「倍增勝數」對上一仗同程串Q，相距只四分三馬位，今次再碰頭，負磅拉近之下，相信有機會雙雙再殺入前列，最宜用雙膽策略以節省注碼。其中「加州凱歌」負磅與上仗一樣，加上排4檔較「倍增勝數」7檔好，兼且跑法夠主動，論三甲穩健程度，甚至更突出。

梓忠餐單：安耀攻泥一心一意

複式雖然犯本，但卻可避免經歷所揀馬匹全中但膽不中的痛苦。上次推介第1口孖T，正因為有多寶緣故，預計即使開出熱門賽果派彩也不會太奀，故此尾關便採取複式6駒互串，雖然提供的「爸巴閉」只跑第5名，幸好大包圍策略成功揀中三甲。

今期泥地夜賽，不少屬於混亂場合，個別場次也會用複式策略。第3口孖T頭關欠缺重心，「安耀」上賽鬥得難分難解下影相得第3，再攻泥地並無三心兩意。「華卓晴」居四班已在射程，泥地夜賽贏過，賀銘年殺得性起勿忽視。「龍船快」早前泥閘試得好，轉場非無的放矢。「亞洲力量」當銳，幕後不會見好即收。「摘星光輝」不會等落班，對於鄭俊偉來說，贏四班比贏五班實際得多，而且牠不止一次於泥閘有好走勢。

尾關雖然馬少，但相當均勢，除已推介的「怪獸奇兵」，泥地好手「無心睡眠」今季尚未取勝，居三班必有利可圖。