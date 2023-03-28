【J臣研究所】旋風飛影濕泥更勁

本來每次都好期待一年兩次嘅換草期，因為安排全泥宴其實非常好玩，只要捉啱跑道偏差，真係好容易贏錢，但呢幾日天氣不穩，如果臨場泥戰跑濕泥，就真係要格外小心。

其實喺香港，擅泥戰嘅馬匹，不一定識跑濕泥，第7場隻「閃電」可能就係一個好例子，過去跑泥戰甚少輸遠，只有兩次跑濕泥完全不肯加速，如果落住雨跑真係不會考慮佢。

呢場筆者先揀隻未有泥地戰績嘅「晶晶日上」做膽，首先上場二疊快步速望空跟前都跑贏隻再出幾乎贏嘅「實力派」，水準之高唔需再驗證。再講「晶晶日上」先前試泥閘一放絕塵走勢輕鬆，泥戰隨時更犀利，如果臨場大利放頭跑法更可以秤先。配腳簡單，「年少有威」及「醒臣」都係泥戰特佳馬，亦試過於濕泥上名，「財才」仗比仗進步，泥閘亦有走勢，拖一票。

第8場濕泥最好嗰隻可能係「旋風飛影」，跑濕慢泥贏過，近兩仗跑草地表現唔差，尤其前仗如果嘉里攞位好少少，隨時已再贏，值得高度重視。「順勢而飛」上仗泥地快時間獲亞，能力有保證。「超霸勝」本身於外地兩勝膠沙地，轉場識跑。「嘉應精英」泥閘落腳好爽，似乎又校啱時間出擊。「勝意龍」泥地犀利，返4捷路程要吼。