【三重彩地帶】 7磅仔泥地「威」力驚人

泥地成績，潘頓獨佔鰲頭合乎劇情，但鍾易禮居次席卻有點意外，6W全部走位1至3，他的減磅優勢在利前置的泥地起到頗大作用，今次兩場揀膽都以這位7磅仔做重心。第2場四班1200米，徐廐爭上岸，五班2W的名額已用完，「中華威威」評40分捨五跑四班，便來得合情合理，改配鍾易禮一下子輕了27磅，大幅提升這匹擅放分子的威力。「豐彩華庭」久休復出，這類傷病分子落得場必定盡砌，事關今日唔知聽日事。「型到爆」3戰雖敗，但都由高手掛帥，應知有一定質素，同父馬不乏擅泥好手，換上羅廐頭號殺手梁家俊，小心為妙。「佳運發」心律不正後復出兩場名次拾級而上，但12檔要考潘頓走位及決心。「我為您」試泥閘展示過不俗前速，暗牌馬最宜拖腳。

幸運勝駒計績掃晒

第3場五班1800米，「幸運勝駒」季初正正是在鍾易禮胯下一放到底贏泥地，經一輪減分後，又回到勝時的36分，雖然近績欠奉，但五班匹匹如是不用介懷，泥地1800米兩戰兩勝，而對手無一有同程贏馬紀錄，單跑性能已經夠惡。「豐盛多彩」上場持續受困根本無從發揮，換潘頓有意拚個明白。「福星高照」季內5戰，除了前次氣管有血輸遠之外，其餘4場都接近，起碼證明有一定狀態，贏過泥地一哩有場地根據，容廐泥績傲視同群，兼顧一票冇蝕底。「綠登」至今只在泥地一哩上名，均速跑法估計1800米亦可勝任，四降五也佔班利。「雷霆戰駒」今季延至1月才復出，在田草熱身後轉泥兩場都上名，近況可取之餘，體力亦相對充沛。■海東