【晨課起筷馬】試閘贏條街返嚟

第6場三班1650米，韋達馬房「美麗喝采」前仗初跑四班同程，臨場落重飛得手，該仗沿途走三疊蝕位之下，亦以輕鬆姿態取勝，難度極之高。不過上仗升上三班之後迅即打回原形，可以話毫無招架之力。

事後睇番該仗，四升三班可能出現阻力、失去新鮮感、陣上際遇亦不可忽視。該仗入直路前被前方「皮具之星」阻礙要向外移，之後又要勒避「又龍串鳳」，短時間內兩度斜跑打亂步韻，好可能係落敗主要原因。

呢場敗仗幕後亦都唔甘心，點解咁講？因為「美麗喝采」今季復出前試過閘之後，至今未再有安排試閘操練，但上賽後竟運往從化馬場試過兩課閘咁多，肉緊程度可見一斑。而呢兩課大閘走勢相當討好，首課2月27日試1000米草閘，起步反應唔快，但沿途逐步加速追近跑第3名，表現對辦。

到3月16日再試1200米草閘，「美麗喝采」出閘反應快，輕催下加速搶出領放，並迅即拋離馬群，步伐急勁有力，直路初按韁等候對手逼近後，近終點前再輕輕質幾步，即時回氣加速再彈開主馬群，大勝10個半身位，而該課閘締1分10秒21完成，屬從化1200米草閘歷來第3快紀錄，證明狀態又回勇。而「美麗喝采」來港前在愛爾蘭賽績都係場好場劣，所以上場敗仗不用介懷。

■陳志懷