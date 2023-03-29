【分秒在握】轉爭泥地做王者

新開倉，沒有甚麼比贏出來投馬更有說服力。蔡約翰當年，又或者係羅富全，都係靠贏來投馬而逐步攀上高峰。「星耀王者」轉投伍廐已贏，今次轉爭泥地看似欠根據，但實際是滿肚密圈。

韋達雖然算不上是頂級練馬師，但始終贏過一級賽，若從韋達手接收馬匹，而之後能夠贏開巷，無疑係對馬房打了強心針。「星耀王者」上季在韋廐贏過3仗，但今季首3仗無功後，即轉交伍鵬志訓練，能夠接手一匹大馬房高班馬，練者當然不敢怠慢，接手第1仗跑近，第3仗就贏谷草1200米，中間隔了一仗泥地跑包尾，真的是不合發揮？細心看，這又未必！

話說總場次348爭泥地1200米，出馬只6匹，而「星耀王者」則排在最外的6檔，就在開閘之際，馬匹剛好起擒，結果出閘大大話話蝕了10個馬位，而事實上，早段「星耀王者」根本係不入鏡，而根據馬會分段走位顯示，此駒第1段係落後12個多馬位，而第2段亦落後10個多馬位，加上該場泥地賽步速偏慢而末段偏快，因此慢閘了的「星耀王者」，可以話不利條件集一身，但如此情況，此駒末段竟然可以造22.3秒狂追，最終只負4個半馬位，今次有「緊張大師」、「時時滿意」及「順勢而飛」搶，步速一旦扯快，信「星耀王者」有權後發先至。

■長風

第8場 6星耀王者 4嘉應精英

11超霸勝 3時時滿意