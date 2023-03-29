雷神周末惡鬥潘頓布文無得睇！

本周末響澳洲蘭域馬場舉行嘅唐加士打一哩賽日，未有成為越洋轉播賽事戲碼，係馬迷一大損失，戲碼強勁不在話下，更吸睛就係莫雷拉正式展開佢嘅悉尼之旅，而且碰正潘頓、布文兩位返國客串，三大高手聚首，就連以維省為基地嘅柏寶，如今轉戰悉尼，一班香港熟悉嘅頂級高手同日比併，場面幾咁震撼。

至於蘭域馬場呢期舉行嘅10場賽事，排位已經公布，是日共有4項G1場合，分別係史密夫錦標、種馬錦標、唐加士打一哩賽同澳洲打吡。潘頓同雷神嘅支持都好踴躍，分別策騎9場同8場，而主場方面就只有麥道朗鎮得住場，亦有9駒上陣，反而布文只騎6場。

莫雷拉今次舊地重遊，練馬師華禮納事先張揚會提供支持，果然重承諾，雷神首日上陣，已經有5駒撐場，最重要梗係目前響唐加士打一哩賽成為大熱嘅「狂迷女孩」(Fangirl)，同場潘頓就會接手新勝全明星一哩賽嘅「樂觀派」(Brightside)，兩大高手一於響澳洲再度硬撼，反而呢場布文就無坐騎，佢嘅大賽餐士，當然落響新西蘭打吡得主「颯醒」(Sharp 'N' Smart)身上，將會出戰澳洲打吡。