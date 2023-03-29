【戰況R2】縮程轉跑泥地 加州星球細佬即刻爆！

上季兩度在新馬賽上名的柏廐馬「歡喜福星」，今季雖然4戰無甚表現，但呢匹與「加州星球」同出自「花旗」之4歲愛爾蘭北半球馬，跑泥地原來好耍家，今晚大幅縮程初跑泥地1200米，憑快步速之助直路在外欄狂追，終在嘉里胯下爆26倍冷W打開缺口，賽後差唔多成個月冇馬贏嘅方仔，笑得好開心呀，呢個倉頭馬數字上到29W，就到30大關，至於鞍上人嘉里，雖然早前返澳贏G1，但呢場頭馬先係佢今季在港第6W，佢已經3個幾月冇馬贏喇~是場跑第2、3名，係放得甚快的巴度熱門「我為您」及黎海榮嫡系坐騎「豐彩華庭」。

方嘉柏話「歡喜福星」季初泥地試閘試得好，無奈隻馬體形單薄不足1000磅，而上兩場喺一哩陣上都比較搶口，加上喺谷草情緒都緊張，所以今場都轉去泥地而且縮程一試，幸好抽得1檔幫助甚大，希望今場贏馬後會慢慢再進步，感謝馬主支持，馬主亦都係非常友善。方嘉柏又指，嘉里都需要更多支持，希望呢場頭馬都幫到佢爭取更多支持。

第2場賽果：8-9-6-7

組合獨贏3揀1賽果：A3(最後賠率3.5)

二重彩賽果：8-9(最後賠率250)