【賽後報告】全晚多駒驗到唔妥

是晚賽後報告撮要：

第1場：「友盈友福」於進入跑道時右後肢挨擦欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。抵達起步點後，「優達星」被發現口部有血。獸醫檢查「優達星」後，認為該駒適宜出賽。班德禮（「創高峰」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近700米處時容許坐騎在尚未帶離「優達星」下向內斜跑，導致該駒勒避及被帶向內跑壓向「澳華威威」，「澳華威威」因而不必要地受擠迫。小組判罰班德禮由4月15日星期六開始停賽，直至4月20日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。「無敵精英」氣管內有很多血及軟顎持續移位。

第3場：「華美福星」患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。「爸巴閉」氣管內有很多痰，同時發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第4場：入閘十分困難及令賽事阻延開跑的「八卦」必須試閘及格後，才可再次出賽。被查詢有關「大眾勝利」於轉直路彎時及直路早段的騎法時，布文表示，坐騎於中段沿途跟隨「星冠王」，其後居於「倍增勝數」內側，因而未能推進上前。他說，當他發現「星冠王」稍微移離內欄時，遂於接近500米處時選擇試圖讓坐騎推進至該駒內側，但「星冠王」移動的幅度不足以讓坐騎望空，坐騎在該駒後方內側受困。他又說，他於賽事此分段因前駒踢起的泥頭而視線受阻，雖然在「星冠王」的外側及向外斜跑的「倍增勝數」的內側已出現空位，但他未能將坐騎向外移出，因為坐騎當時太靠近「星冠王」的後蹄，坐騎因而受困而未能望空直至趨近300米處。小組考慮了布文的解釋後，認為他在此情況下採取的競跑策略合理。

第5場：被查詢有關「安耀」的騎法時，蘇兆輝表示，坐騎於中段跟隨「眾歡笑」，其後於700米處至500米處之間在該駒並無推進時受困而未能望空。他又說，他於入直路時開始催策坐騎，但於賽事此分段因前面馬匹踢起的泥頭而視野受阻，接近300米處時於坐騎在「建測羣英」與「摘星光輝」之間無路可上之際須勒避坐騎。他續說，由於能見度降低，他對將坐騎推進至「建測羣英」與「摘星光輝」之間的窄位感到不安，因此須勒避坐騎，並將坐騎移至「摘星光輝」外側，坐騎繼而望空。

第7場：「財才」及「加州威勝」氣管內均有很多血。

第8場：「嘉應精英」發現患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

一般事項：

3月26日沙田賽事 – 第3場（523）

獸醫報告，「威武寶寶」於賽後右後腿不良於行。