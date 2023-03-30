【蹄聲妙影】攝記落樓 幸禮儀姐相救

最近所有嘢都復常，口罩又唔使戴，靚女即刻番晒嚟，攝記們精神為之一振，賽馬日除咗恆常影馬之外，亦要肩負影靚女嘅責任，事關根據人體學專家多年來嘅研究結果，人類睇得多靚嘢會有益身心，間接能夠催運，所以為咗讀者嘅福祉著想，攝記們都好盡心盡力去影，之不過托住碌大炮，少啲體力都唔掂，平時唔舉吓鐵，做吓帶氧運動，反應慢咗的話，見到靚女隨時會失暈跣手，尤其有返晨操間嘅幾位攝記，長期唔夠瞓就梗，東星亦試過跌落坑渠，唔係同你講笑。

一年前左右，有次賽馬日落雨，有個攝記喺欄邊影完衝線相，點知轉身離開時，就畀地下一個小水氹跣到攤攤腰，好在冇受傷，但有時意外嘅嘢，風和日麗都可以殺埋身。最近，有位攝記大舊本身都鍾意賭吓馬仔，有次影完頭馬相離開凱旋門時，疑似之前一晚做功課做得夜，精神唔多夠，上樓梯時突然發軟蹄，繼而叉錯腳成個人向前仆，好在禮儀小姐派完香檳兩手空空，同時反應夠快扶一扶，否則大舊隨時見紅，完美展現俠義精神，難怪尋晚有場頭馬，凱旋門驚見一位前禮儀小姐有份拉頭馬，一個活生生嘅勵志故事，攝記們都拍爛手掌，戥佢幸福嘛！

初步提供:

第3場8「縱橫天下」

第6場3「九龍神駒」

■東星