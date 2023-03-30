【分分制勝】「福將」初出撲近 非四班可留

今季羅富全暫無一出即勝馬，最佳成績只是「日日友」及「特別美麗」跑獲亞軍，反映馬房現時作風並不急進。不過，部分質新分子透過實戰熱身後，戰鬥力可以大幅度扳升，尤其是從四班52分起步的一群，稍稍轉熟即可求勝。除了「日日友」愈戰愈勇之外，「駿寶」及「開心高球」首戰表現平平，惟之後很快取得突破，打開勝門。

第1場四班1200米，「港林福將」上場初出角逐同班同程，強配田泰安，搏殺有心，可惜起步遇上擠碰意外，再因應外檔，早段被迫留住，與賽前試閘經常跟前的跑法，截然不同。3歲馬遇上這種形勢，通常都不願展步，但「港林福將」充滿角逐興趣，末段仍奮力追趕，開出22秒77，結果撲入第6名，盡顯級數，幾可肯定本身能力絕非四班可留。

「港林福將」只隔兩星期再跑，似乎本身進度已漸入佳境，不必再作進一步加壓。而觀乎埋門晨課走勢，雖然收身方面未算太靚，但落腳力度轉強，情緒亦集中，整體都有改進。此駒今番再跑田草1200米，轉排內檔，估計早段田泰安會積極搶前，只要霸到靚位，確有機會獨佔鰲頭。

■明治朗