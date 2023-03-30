【賽馬以外】點解呢兩師徒仲咁犀利！

唔知各位有冇印象筆者季初喺專欄講過練馬師爭冠3人組已經形成，主角就係告東尼、方嘉柏同埋希斯，依家睇番都要同自己鞭屍，事關呢3位倉主嚴格上爭冠無望，尤其係希斯，以為今季有改善，點知又係有頭威冇尾陣，依家只得25W排喺中游，而告東尼、方嘉柏分別有34W同埋29W，不過不失啦。

咁今季邊啲人爭冠，咪又係蔡約翰、羅富全兩師徒，同埋今季旺氣迫人兼贏埋打吡嘅姚本輝，目前得佢哋3個頭馬數字係4字頭。講真，今季初點解筆者覺得蔡、羅兩廐爭冠無望，主因係佢哋兩個上季真係搏得好盡，全哥狂贏90場，蔡神仙亦有84W，佢哋嘅頭馬數字，普通一個中型馬房可能要用兩季先贏到，依家佢哋一季做到，兵力用盡，成績回落好正常啩。況且常識話你知，大部分倉主奪冠後翌季要回氣，但原來常識並唔係啱晒，一樣有錯嘅時候。

社會同人都係會不斷進步，好多以為約定俗成嘅嘢，又或者一啲知識概念，都可能會過時，經唔起新衝擊。就以練馬師奪冠後翌季必回氣呢樣嘢，可以形容以前嘅葉楚航、近年嘅姚本輝、方嘉柏，但就未必可以應用於蔡約翰、羅富全身上，事關佢兩個頭馬數字長期高企，全哥開季以嚟得一季贏少過60場，蔡約翰對上6季得一次全季贏唔夠50W，其餘至少有7字頭。咁究竟點解呢兩師徒可以長期交出好成績呢？

毫無疑問，練馬功力肯定係主因之一，但筆者認為就算練到幾出神入化都好，如果手頭上無兵，都係無嘢做到，就好似如果叫佢兩個同徐雨石嘅馬調轉練，筆者都驚蔡神仙同全哥畢唔到業。所以，要令馬房長期交出好成績，其中一個最大因素就係要識得換血，避免青黃不接，就係關鍵。

講真，依家大馬房有70隻馬，如果一季用咗3,40駒爭成績，令部分評分偏高，甚至有啲搏殘受傷，下季如果再用同一批馬，自然爭唔到成績。但只要喺暑假能夠有效換血，安排部分馬匹轉倉、退役，下季有多20至30匹新馬加盟，只要接班順利，要長期交出好成績，就唔係難事。不過，要令呢個模式成功，有兩大條件，首先就係新血質素有保證，第二就係夠牙力掃走廐內分盡、搏盡嘅馬匹，而蔡、羅兩廐成績話你知，佢哋就係做得到。

■山無陵