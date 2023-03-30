第67屆大阪盃，將於本週日（4月2日）在阪神競馬場舉行。這項2000米賽事於2017年獲升格為一級賽，今年共有18駒報名參加，獲選參賽的16駒將會爭奪高達2億日圓的頭馬獎金。

相對於上週日舉行的高松宮紀念賽（1200米一級賽）再次出現冷門賽果，大阪盃通常在最受熱捧的4匹參賽馬之中，至少有兩駒最終能跑入前列，而今年一眾參賽馬中則有5駒被視為奪標呼聲較高。

「寰宇旅者」去年在日本盃（2400米一級賽）中跑入季席，上仗則於1月中在中京角逐日經新春盃（2200米二級賽），儘管須負130磅頂磅上陣，較今仗多2磅，但最終仍能高奏凱歌。

現年6歲的「寰宇旅者」出自父系「夢之旅」，表現準繩可靠，迄今上陣13次，只曾3次三甲不入。此駒去年初曾受肌腱炎困擾，但據報現已完全康復。牠於週三（3月29日）在川田將雅胯下進行操練，看來狀態勇銳，出腳輕巧。

過去3年的大阪盃中均有雌馬跑獲冠軍或亞軍，而今年血統優良的雌馬「吉典娜」也應屬爭勝要角之一。「吉典娜」是「滿樂時」與「貴婦人」的女兒。「滿樂時」服役時曾6勝一級賽，包括浪琴香港一哩錦標（1600米）及浪琴香港盃（2000米），而「貴婦人」則是7項一級賽的盟主。5歲的「吉典娜」未有角逐3歲雌馬經典賽事，但自去年中起突飛猛進，近5仗在分級賽中取得2冠3位的佳績。

「吉典娜」去年秋天曾在產經賞（2200米二級賽）中大勝「寰宇旅者」逾6個馬位掄元，隨後攻下女皇伊利沙伯二世盃（2200米一級賽），去年最後一仗則在有馬紀念賽（2500米一級賽）跑獲季軍。此駒在休賽逾3個月後於今仗復出，而牠以往也曾在相若情況下交出好表現。牠在晨操中看來更為強壯，狀態良佳，今仗牠將負123磅上陣，本身亦曾在負123磅下獲勝。

4歲雌馬「星映天下」今仗力爭第3次勝出一級賽。此駒父系出自「大鳴大放」，去年勝出3歲雌馬經典賽事首兩關，上仗則在阪神出戰尾關秋華賞（2000米一級賽），出閘緩慢並居後列競跑，因而後追不及，僅以半個馬位之差跑獲季軍，自此休戰逾5個月至今。「星映天下」賽績不俗，出道至今上陣8次，從未跌出三甲，加上今戰由李慕華主轡，因此頗受重視。

2021年浪琴香港盃亞軍「滂薄無比」去年在此賽僅負頭馬約1個馬位，而牠雖已屆7歲，但出賽次數較少，令牠每能養精蓄銳，至今僅一役不入前5名。此駒於去年6月在寶塚紀念賽（2200米一級賽）勇奪亞軍，其後因中暑而於去年餘下時間休賽。牠於上月久休復出即在中山紀念賽（1800米二級賽）掄元，近況大勇，表現可望更進一步。

「金積驥」在去年的大阪盃跑獲第5名，其後兩次出戰一級賽，在秋季天皇賞（2000米）及浪琴香港盃均在中間位置衝線。這匹5歲賽駒本週在武豊胯下加強砥礪，看來力量充沛，已為今仗準備就緒。

此外，「名劍」、「摩天威獅」及「妙歌」均屬今仗的黑馬分子。