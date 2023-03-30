【3駒過關】輝哥後勁凌厲 周日再開快車

姚本輝於3月狂贏共取11W，乃3月成績最佳馬房，更一度進佔練馬師榜第2位，步步進逼領先的蔡約翰。不過羅富全剛周三泥地夜賽摘下3W，現時與輝哥同取43W，但憑較多亞軍壓住輝哥重奪二哥地位。決心爭冠的輝哥自然不能怠慢，踏入4月首次沙田草地日賽，派7駒且不少屬近況勇銳分子，有力鬥鍊！

第3場二班1600米，「駿馬快車」今季贏過谷草1800米，該役後上如飛姿態勁得交關，5歲馬仍有進步空間。最近專注攻田草，前仗配巴度上名，人馬合拍，今次賽前更由巴度負責拍跳彈閘，仄準才跑。巴度早前夥拍姚廐「遨遊氣泡」捧走打吡大賽冠軍，接下來輝哥與巴度都會緊密合作，今回二人的「駿馬快車」值得重視。

第8場三班1400米，輝哥則安排另一猛將蘇兆輝再為「金佰令」執韁，此對騎練近6次合作共取4冠2殿，攜手搏殺成功率高。此匹3歲自購馬今季在港熱身一仗後，近4戰俱跑入前5名，進度持續向上。近兩戰由蘇兆輝策騎，後追及放頭跑俱試過，今回用王牌戰意鮮明，排5檔配合彈性跑法，捧場時機已到。

第6場四班2000米，「機械戰士」最擅長跑長途賽，歷來5戰四班同程共取2冠1亞，贏馬或入Q俱排2檔或3檔起步，至於近兩次雖排14檔劣勢，仍追回第4名及第6名，反映演出十分忠心。今回只負127磅排2檔起步，形勢得天獨厚，可坐位望贏。